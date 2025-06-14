Kilis'te Otomobil Kazası: 8 Yaralı

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Kilis'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. H.D yönetimindeki 31 NCT 17 plakalı otomobil ile M.K yönetimindeki 27 APH 418 plakalı otomobil kafaya kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde her iki sürücü ile otomobillerde bulunan 6 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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