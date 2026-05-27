Kilis'te devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Kilis-Gaziantep kara yolunda bir otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
B.H. idaresindeki 79 T 0193 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan