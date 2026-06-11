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Kilis'te ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı

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Kilis Valiliği, yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişleri 31 Ekim'e kadar yasakladı. Piknik, mangal, havai fişek gibi faaliyetler de yasak kapsamına alındı.

Kilis Valiliği, yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı korunmak amacıyla bazı kararlar alındığı bildirildi.

Bu kapsamda ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, kenarlarında mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması, orman içi ve kenarındaki tesisler, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabilecektir. Mesire alanlarında bulunan ocaklar dışında ateş yakılması yasaktır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır."

Ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirilen açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman, Türk Ceza ve Kabahatler kanunları uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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