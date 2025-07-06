Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.K. yönetimindeki 79 ABK 858 plakalı motosiklet, Ebulüle Mahallesi'nde H.K. idaresindeki 79 AAY 886 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüleri ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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