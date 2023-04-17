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KİLİS'TE MOTORSİKLET DEVRİLDİ 3 YARALI

KİLİS'TE MOTORSİKLET DEVRİLDİ 3 YARALI

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KİLİS'te, kontrolden çıkarakarak şarampole devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı.

KİLİS'te, kontrolden çıkarakarak şarampole devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Akçabağlar köyü yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Akçabağlar Köyüne giden Zeynep Ö. yönetimindeki 79 ABB 332 plakalı, motosiklet bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücünün yanı sıra yanında bulunan Gülnida Ö. ve Muhammed Eymen Ö. yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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