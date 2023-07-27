Kilis'te bir bölümü yıkılan metruk binanın enkazında bir kişi kurtarıldı. Metruk binanın yanında bulunan 3 yaşındaki oğlu Efe göçükten meydana gelen tozdan etkilendi. Kilis Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

Kilis'te metruk binada göçük meydana geldi: 1 kişi kurtarıldı

- Kilis Valiliğinden göçük ile ilgili açıklama yapıldı

KİLİS - Kilis'te bir bölümü yıkılan metruk binanın enkazında bir kişi kurtarıldı. Metruk binanın yanında bulunan 3 yaşındaki oğlu Efe göçükten meydana gelen tozdan etkilendi.

Olay akşam saatlerinde 19.00 sıralarında meydana geldi. Bölük mahallesi Çolak Mustafa Sokak'ta bulunan metruk binanın bir kısmında göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan Mehmet Şükrü Akalar yaralandı. Akalar'ın yanında bulunan 3 yaşındaki oğlu Efe ise göçükteki tozdan etkilendi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, Sağlık, İtfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan Mehmet Şükrü Akalar Hastaneye kaldırıldı. Olay yerine İl Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, AFAD İl Müdürü Uğur Olgun gerilerek incelemelerde bulundular. Belediye ve AFAD ekipleri gerekli tedbirleri aldı.

Konu ile ilgili Kilis Valiliğinden açıklama yapıldı Göçük altında kalan Akaların durumunun ağır olduğu belirtilerek açıklamada " 27.07.2023 günü saat 19.00 sıralarında ilimiz merkez Bölük Mahallesi Binbaşı Sokak No: 33 sayılı deprem öncesi metruk halde bulunan etrafı Kilis Belediyesi tarafından tedbiren fiziken kapatılmış, binaya Mehmet Şükrü AKALAR isimli vatandaşımızın hurda demir toplamak maksadıyla girmiş, akabinde metruk bina içerisinde hurda ararken duvar ve yarısı daha önce çökmüş olan tavanın çökmesi üzerine vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Olay yerine sevk edilen Afad, itfaiye ve Polis ekipleri göçük altındaki vatandaşımız Mehmet Şükrü AKALAR' a ulaşmış ve Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi' ne naklini sağlamıştır. Hastanede yapılan tetkiklerde Mehmet Şükrü AKALAR'ın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. AFAD ve itfaiye ekiplerimizce göçük oluşan metruk binada yapılan araştırma ve incelemelerde başka bir vatandaşımıza rastlanılmamıştır" dedi.