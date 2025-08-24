Kilis'te Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı kutlandı

KİLİS'te, Mercidabık Zaferi'nin 508'inci ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9'uncu yıl dönümü nedeniyle kutlama töreni yapıldı.

Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde, Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Kilis Vali vekili Murat Demirbilek, Belediye Başkan Vekili Çağlar Yaşar, Garnizon Komutanı Ersin Özbalcı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende, köy meydanındaki Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk konuldu. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Kilis Valisi vekili Murat Demirbilek, bugün tarihiz iki önemli dönüm noktasını aynı günde yad etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek,"Bundan 509 yıl önce, 24 Ağustos 1516'da, Yavuz Sultan Selim Han'ın önderliğinde kazanılan Mercidabık Zaferi, sadece Osmanlı tarihinin değil, aynı zamanda bölge ve dünya tarihinin de yönünü değiştirmiştir. Bu zaferle birlikte kutsal beldeler Mekke ve Medine'nin yolu açılmıştır. Böylece Türk milleti, İslam dünyasının lideri olma sorumluluğunu üstlenmiş ve üç kıtaya adalet, merhamet ve huzur götürmüştür. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, 24 Ağustos'un ruhu bugün de canlıdır. Zira 24 Ağustos 2016 tarihinde, devletimizin bekasına, milletimizin güvenliğine, hudutlarımızın selametine kasteden terör odaklarını bertaraf etmek amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, yine tarihimizin altın sayfalarında yerini almıştır. Harekatımız, terör örgütlerine ağır darbeler vurmuş, sınırlarımızın güvenliğini teminat altına almış, milyonlarca mazlumun nefes almasına vesile olmuştur. Mercidabık'ta atalarımızın ortaya koyduğu irade ve cesaret, Fırat Kalkanı'nda da mehmetçiğimizin kararlılığı ve fedakarlığıyla yeniden vücut bulmuştur. Bu iki hadise, bize bir kez daha göstermektedir ki; Türk milleti tarih boyunca her şartta vatanını, milletini ve değerlerini korumayı bilmiş, gerektiğinde canı pahasına mücadele etmekten asla geri durmamıştır"diye konuştu.

Tören, şiirlerin okunması halk oyunları ok atışı gösterisi ve dua edilmesiyle sona erdi.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)