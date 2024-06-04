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Kilis'te Koruma Altına Alınan 2 Yavru Kızıl Şahin

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bitkin halde bulunan 2 yavru kızıl şahini koruma altına aldı. Şahinler, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis'te bitkin halde bulunan 2 yavru kızıl şahin jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Polateli ilçesine bağlı Ömeroğlu köyü kırsalı bölgesinde yaptıkları çalışma sırasında, yol kenarında bitkin halde 2 kızıl şahin buldu.

Koruma altına alınan kızıl şahinler, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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