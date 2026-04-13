Kilis'te kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
Kilis-Gaziantep karayolunda M.Y. idaresindeki beton mikseri devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı ve yola dökülen harç temizlendi.
Kilis- Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde M.Y. idaresindeki 47 AEJ 059 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje devrildi.
Yaralananın olmadığı kazada hasar oluştu.
Devrilen araçtan, yola dökülen harç görevliler tarafından temizlendi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan