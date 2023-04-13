Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında haklarında dörder yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö, E.Ö. ve R.Y. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö. yakalandı.

Hükümlüler, işlemin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.