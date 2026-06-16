Haberler

Kilis'te silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada M.B. yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis firari şüphelileri arıyor.

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şıh Ahmet Mahallesi Mercibadık Caddesi'ndeki bir kebapçıda, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki grup arasında başlayan tartışma, bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.B. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin olay yerine geldikleri ve olayın ardından koşarak ayrıldıkları görülüyor.

Firar eden şüphelilerin yakalanması için emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu
Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı

Önce iltifat etti, sonra vurdu! Bütün bunları yapan bir çocuk
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı

Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile inanamadı
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
ABD ve İran imzaları İsviçre'de atacak

Savaş resmen bitiyor! Ülke de tarih de belli oldu