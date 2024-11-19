Kilis'te Kayıp 28 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan 28 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin başarılı arama çalışmaları sonucu sahibine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan 28 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Polateli ilçesi Bağarası Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan M.D, 28 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.