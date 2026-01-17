Haberler

Kilis'te kar etkili oluyor

Güncelleme:
Kilis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar, cadde ve sokakları beyaza bürürken, belediye ekipleri yollarda çalışma yaparak trafiğin aksamaması için önlemler alıyor. Çocuklar ise kar sevinciyle kar topu oynayarak eğleniyor.

Kentte devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü Kilis'te, belediye ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma yapıyor.

Kar sevinci yaşayan çocuklar ise kar topu oynayarak eğleniyor.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
