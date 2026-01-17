Kilis'te kar etkili oluyor
Kilis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar, cadde ve sokakları beyaza bürürken, belediye ekipleri yollarda çalışma yaparak trafiğin aksamaması için önlemler alıyor. Çocuklar ise kar sevinciyle kar topu oynayarak eğleniyor.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel