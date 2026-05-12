Kilis'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kilis'te meydana gelen kazada motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
H.Y. idaresindeki 27 BAL 614 plakalı motosiklet, Gaziantep-Kilis kara yolunun 10'uncu kilometresinde K.Ç. yönetimindeki 27 VG 749 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.Y, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan