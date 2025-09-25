Haberler

Kilis'te 'Kadın ve Aile Dostu Kent' Çalıştayı Düzenlendi

Kilis'te 'Kadın ve Aile Dostu Kent' Çalıştayı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştayda, kadınların sosyal hayattaki yeri, aile yaşamının güçlendirilmesi ve aile odaklı kent planlaması ele alındı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde (KİYÜ) "Kadın ve Aile Dostu Kent Çalıştayı" düzenlendi.

KİYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Abdullah Enveri Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) Müdürü Gizem Taş Geçit'in konuşma yaptığı çalıştayda Kilis'in kadın ve aile dostu bir şehir kimliği kazanması için yapılması gereken çalışmalar vurgulandı.

İki oturumda gerçekleştirilen çalıştayda, kadınların sosyal hayattaki yeri, kent yaşamına katılımı, aile yaşamının güçlendirilmesi, sosyal destek mekanizmaları ve kent planlamasında aile odaklı politikaların önemi ele alındı.

Çalıştay, raporların hazırlanması ve sonuçların paylaşılmasının ardından belge takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
ABD'li senatöre kızından 'İsrail' tepkisi: Ruhunu şeytana satmış gibi

Ünlü siyasetçiye kendi kızı bile tepki gösterdi: Ruhunu şeytana satmış
Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu

Noterden çıkar çıkmaz telefona sarıldı: 8 bin TL aldılar, içime oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm, işinin başında yakaladı

Ölüm, işinin başında yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.