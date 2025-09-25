Kilis'te 'Kadın ve Aile Dostu Kent' Çalıştayı Düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde (KİYÜ) "Kadın ve Aile Dostu Kent Çalıştayı" düzenlendi.

KİYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Abdullah Enveri Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) Müdürü Gizem Taş Geçit'in konuşma yaptığı çalıştayda Kilis'in kadın ve aile dostu bir şehir kimliği kazanması için yapılması gereken çalışmalar vurgulandı.

İki oturumda gerçekleştirilen çalıştayda, kadınların sosyal hayattaki yeri, kent yaşamına katılımı, aile yaşamının güçlendirilmesi, sosyal destek mekanizmaları ve kent planlamasında aile odaklı politikaların önemi ele alındı.

Çalıştay, raporların hazırlanması ve sonuçların paylaşılmasının ardından belge takdimiyle sona erdi.