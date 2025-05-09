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Kilis'te Jandarma, Boğulma Riskine Karşı Vatandaşları Uyardı

Kilis'te Jandarma, Boğulma Riskine Karşı Vatandaşları Uyardı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte baraj ve gölet kenarlarında yaşayan vatandaşları boğulma riskine karşı uyararak, bilgilendirme broşürleri dağıttı ve denetimler gerçekleştirdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baraj ve gölet kenarlarında vakit geçiren vatandaşları boğulma riskine karşı uyardı.

Yaz aylarının yaklaşması nedeniyle meydana gelebilecek suda boğulma olaylarının önlenmesi, yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seve Barajı bölgesinde piknik yapan ve bölgede bulunan vatandaşlara suya girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler vatandaşlarla birebir görüşerek boğulma riskine ilişkin uyarı içeren broşürler dağıttı.

Denetimlere dronla da destek verildi.

Bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerinin yaz boyunca devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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