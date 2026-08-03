Haberler

Kilis'te Araçlı Kavga: 2 Yaralı

Kilis'te Araçlı Kavga: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, bir kişinin kullandığı aracı iki kişinin üzerine sürmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, bir kişinin kullandığı aracı iki kişinin üzerine sürmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Helvacıoğlu Mahallesi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında F.G. kullandığı aracı husumetlileri S.E. ile K.E.'nin üzerine sürdü.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, kaçan şüpheli F.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz

Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz! Görür görmez koştu

AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den İBB'ye tepki: Cevap beklediği 6 soruyu sıraladı

AK Parti'ye geçen Başkandan İBB'ye sert tepki! 6 soru sıraladı
Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor

Ünlü şarkıcı hayranlarından helallik isteyerek hastalığını açıkladı

Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı

Tekke'nin eşi, dünyanın konuşacağı transferi neredeyse kendi açıkladı
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti