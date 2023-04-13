Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren bazı düzensiz göçmenlerin Ekrem Çetin Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Mahalleye giden ekipler bir evde bulunan, Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakalayıp İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.