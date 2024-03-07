Kilis'te firari hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. A.K, Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü'nde gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.