Kilis'te Filistinli Çocuklar İçin Çizim Etkinliği Düzenlendi

Kilis'te İsrail'in saldırılarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliği, katılımcıların Filistinli çocuklar için duygu ve düşüncelerini kağıda aktardığı bir organizasyon oldu. Kilis Yetim Vakfı Temsilcisi, 42 bin çocuğun yetim kaldığını belirterek bu çocukların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kilis'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Kilis Sivil Dayanışma Platformu ve Yetim Vakfı işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, Filistinli çocuklarla ilgili hislerini rulo kağıtlara çizdi.

Platform adına açıklama yapan Kilis Yetim Vakfı Temsilcisi Muhammed Keyyal Kutluca, Filistinli çocukların ve annelerin sesini duyurmak için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in saldırıları ile Filistin'de 42 bin çocuğun yetim kaldığını belirten Kutluca, "20 bine yakın çocuğun refakatsiz bulunduğu Gazze'de bugün psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk yok diyebiliriz. Hatta buna yetişkinleri de katabiliriz. Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle çocuklara vadedilen ne varsa işgalci organizasyonun postalları altında ezilmekte. Hatta henüz doğmamış çocuklara karşı bile soykırım uygulamaları yapılmaktadır." dedi.

Ziyaretçilerin ve çocukların 300 metre uzunluğundaki kağıda yaptığı resimler, sergilenmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Programa, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
