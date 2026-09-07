Kilis’te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

KİLİS Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kilis OSB'nin 27'nci caddesinde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve emniyete bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Yangına 37 araç ve 150 personel müdahale etti. Yangın alanına Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Kalaylı, yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kalaylı, "Başta belediye itfaiye ekipleri ve emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'lar olmak üzere 37 yangın söndürme aracı ve 150 personelin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangın sırasında fabrikanın bir duvarının da çöktüğü olayda bir itfaiye eri bileğinden yaralandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı