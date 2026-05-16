Haberler

Engelliler Kilis'te Temsili Askerlik Yaptı

Engelliler Kilis'te Temsili Askerlik Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik uygulamasında engelliler üniforma giyip yemin ederek bir günlüğüne asker oldu. Törene Vali, Jandarma Komutanı ve protokol üyeleri katıldı.

KİLİS'te, engelliler üniforma giyip, temsili olarak yemin ederek, 1 gün için asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda, engellilerin katılımıyla 1 günlük 'temsili askerlik uygulaması' gerçekleştirildi. Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Coşkun, milletvekilleri ve protokol üyeleri ile engelli bireylerin yakınları katıldı. Temsili askerlik uygulaması kapsamında, engellilere askeri üniformaların giydirilmesinin ardından eğitim verildi.

Törene katılan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Engelliler Haftası kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili tören için memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bugün burada çok anlamlı ve çok kıymetli bir tabloya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olan askerlik vazifesinin taşıdığı anlam, kardeşlerimizin yaşadığı heyecan ve ailelerimizin gözlerindeki gururla daha da değer kazanmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi