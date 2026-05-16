Kilis'te engelli gençler temsili askerlik yaptı

Kilis'te engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'na aileleriyle gelen 5 engelli, üniformalarını giyerek eğitim alanına çıktı.

Askerlik yemini eden gençlere, temsili terhis belgeleri Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Programda konuşan Vali Kalaylı, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla programın düzenlendiğini söyledi.

Hafta kapsamında özel bireylerin temsili askerliklerine tanıklık ettiklerini aktaran Kalaylı, "Burada çok anlamlı ve çok kıymetli bir tabloya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olan askerlik vazifesinin taşıdığı anlam, kardeşlerimizin yaşadığı heyecan ve ailelerimizin gözlerindeki gururla daha da değer kazanmaktadır. Temsili askerlik heyecanı yaşayan özel gereksinimli kardeşlerimizin vakur duruşu, gözlerindeki mutluluk ve taşıdıkları gurur hepimizin yüreğine dokunmaktadır." diye konuştu.

Program geçit töreni ile son buldu.