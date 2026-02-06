Haberler

Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Kilis'te düzenlenen anma programında dualarla yad edildi. Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'nde sabah namazı sonrasında Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
