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Kilis'te depremde hasar gören 3 caminin restorasyonu tamamlandı, ibadete açıldı

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Kilis'te depremde hasar gören 3 caminin restorasyonu tamamlandı, ibadete açıldı
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Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hasar gören Akcurun, Pirlioğlu ve Cüneyne camilerinin restorasyonu tamamlandı ve camiler törenle yeniden ibadete açıldı. Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yıl sonuna kadar restorasyonu devam eden camileri hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Kilis'te, 6 Şubat depremlerinde zarar gören Akcurun, Pirlioğlu ve Cüneyne camileri, restorasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Kilis'te, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Akcurun, Pirlioğlu ve Cüneyne camileri için Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı restorasyon çalışmaları tamamlandı. İşlemlerin bitmesinin ardından her üç caminin açılışı için tören düzenlendi. Törene, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Müftüsü Zahit Demirel ile vatandaşlar katıldı.

VALİ KALAYLI'DAN AÇIKLAMA

Törende konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören camilerdeki restorasyon çalışmaları tamamlandığını ifade ederek, "Depremde hasar alan camilerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yıl sonuna kadar restorasyonu devam eden camileri hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu süreçte emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından camiler ibadete açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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