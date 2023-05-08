Kilis'te DEAŞ şüphelileri tutuklandı

KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 DEAŞ şüphelisi, tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdikten sonra, Türkiye'ye giriş yaparak faaliyetini devam ettirme arayışında olan 2 şüpheliyi tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmayla kimlikleri belirlenen şüpheliler, Antalya ve Denizli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheliler, jandarmadaki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.