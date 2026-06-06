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Kilis'te Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

Kilis'te Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
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Kilis'te Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından personel Vali'yi ziyaret ederek kamu güvenliği ve infaz hizmetlerinin önemi vurgulandı.

Kilis'te Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Cumhuriyet Savcıları Kadir Duman ile Ahmet İhsan Açıkgöz, Denetimli Serbestlik Müdürü Zerrin Özhüsrev, Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fedai Halaman ile kurum personelleri Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ceza İnfaz kurumlarında ve Denetimli Serbestlik teşkilatında görev yapan personelin kamu güvenliği infaz hizmetleri ve yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması süreçlerinde önemli görevler üstlendiği vurgulandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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