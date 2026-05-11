Haberler

Kilis'te bağımlılıkla mücadele için işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay Kilis Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele çalışmaları için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin desteklenmesini hedefliyor.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Kilis Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ile Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam tarafından imzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin bağımlılıkla mücadele süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yeşilay Kilis Şubesinden yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde bireylerin becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal uyumlarının artırılmasına yönelik bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, atölye faaliyetleri ile çeşitli sosyal etkinliklerin yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Zerrin Özhüsrev, denetimli serbestlik uygulamalarında amacın yalnızca takip değil, bireydeki değişimi desteklemek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan işbirliğiyle Kilis'te bağımlılıkla mücadele çalışmalarının daha etkin, planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

Esrarengiz infaz! İfşa ettiği gizli bilgi çobanın sonu oldu
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti

Attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti

14 yıl sonra bir ilk! Kraliçe İstanbul'da
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

Esrarengiz infaz! İfşa ettiği gizli bilgi çobanın sonu oldu
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret

Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasında karar

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar

Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar