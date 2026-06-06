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Kilis'te trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira ceza kesildi

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Kilis'te trafikte motosikletle ayağa kalkarak akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi, motosiklet 60 gün trafikten men edildi.

Kilis'te trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 46 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Özüberk Caddesi'nden Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, seyir halindeyken ayağa kalkarak akrobatik hareketler yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yakalanan sürücü M.Ç.K'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 46 bin lira ceza kesildi.

Motosiklet 60 gün trafikten men edilirken sürücünün belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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