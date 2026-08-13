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Kilis'te 90 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Kilis'te düzenlenen operasyonda 90 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te düzenlenen operasyonda 90 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda şüpheli U.H.E'ye ait adreste yapılan aramada 90 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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