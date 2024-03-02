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Kilis'te 4 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Demirışık köyünde göçmen kaçakçılığı suçundan hüküm giyen 4 firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kilis'te haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Demirışık köyünde göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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