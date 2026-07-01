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Kilis'te 200 keklik doğaya salındı

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Kilis'te biyolojik çeşitliliği desteklemek ve tarımsal zararlılarla doğal yollarla mücadele etmek amacıyla 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kilis'te doğal yaşamı desteklemek ve biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunmak amacıyla 200 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ravanda Kalesi mevkisinde keklik salım programı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Mehmet Fatih Hayrioğlu, " Kilis'te kene ve süne gibi zararlılarla biyolojik mücadele sağlanması, yaban hayatı popülasyonunun desteklenmesi ve ekolojik dengenin sürdürülebilir kılınması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarımsal üretime zarar veren böceklerle doğal yollarla mücadele etmeyi hedefleyen bu çalışmalar, bölgedeki ekosistemin korunmasında büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra 200 keklik doğaya bırakıldı.

Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mustafa Gözel ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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