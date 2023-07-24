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Kilis'te 13 katlı rezidansta çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Mehmet Sanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'ndeki rezidansın 13. katında oturan E.Ö'ye ait terasta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rezidansta kalan vatandaşlar, dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın evde bulunanların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kilis'te 13 katlı bir rezidansta çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Sanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'ndeki rezidansın 13. katında oturan E.Ö'ye ait terasta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rezidansta kalan vatandaşlar, dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın evde bulunanların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

İtfaiye Kilis Güncel Haberler

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