Kilis'te 13 katlı rezidansta çıkan yangın söndürüldü

Mehmet Sanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'ndeki rezidansın 13. katında oturan E.Ö'ye ait terasta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rezidansta kalan vatandaşlar, dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın evde bulunanların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.