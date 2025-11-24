Haberler

Kilis'te 10 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

Kilis'te, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından başlatılan 'Çiftçiye Hayat Olsun Projesi' kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kalyon Vakfı'nın katkılarıyla 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. Kilis Valisi Tahir Şahin, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Proje kapsamında merkeze bağlı Acar köyü mevkisinde 5 bin zeytin 5 bin ise fıstık fidanının dikimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 bin fidanı toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "2021 yılında başlatılan 'Çiftçiye Hayat Olsun' projesi kapsamında, bölgemizdeki ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak, çiftçilerimize destek olmak ve gelecek nesillere temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve Kalyon Vakfı'nın katkılarıyla Kilisi'mizde 10 bin fidanı daha toprakla buluşturacağız." dedi.

Konuşmanın ardından fidanlar toprakla buluştu.

Etkinliğe Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Torun, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, ÇEKUD üyeleri ile öğrenciler ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
