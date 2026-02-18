Kilis Müftüsü Bozkurt, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, 2026 yılı Ramazan ayı temasının "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirlendiğini söyledi.

Ramazan ayında yürütülecek çalışmalarından bahseden Bozkurt, "Müftülerimiz, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri, vaizlerimiz, din hizmetleri uzmanlarımız, vaizlerimiz ve emekli müftülerden oluşan vaaz ve irşat ekipleri Ramazan ayı boyunca camilerimizde halkımızla buluşacaktır. Ramazan boyunca ilimizdeki tüm camilerimizde sabah namazı başta olmak üzere belirlenen vakitlerde mukabeleler okunacaktır. Okunacak mukabele programı camilerimize asılacaktır." dedi.

Engelli vatandaşların ve kadınların camilerde ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirler alındığını belirten, Bozkurt, "Ramazan boyunca müftülerimiz, vaizlerimiz ve diğer din görevlilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, hastaneler, cezaevleri, çocuk evleri ve huzurevleri gibi mekanları ziyaret edecek, öksüz, yetim, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla yakından ilgilenecek." diye konuştu.

Bozkurt, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.