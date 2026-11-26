Kilis-Hatay kara yolunda hafif ticari araçla traktör çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kilis-Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde hafif ticari araç ile traktör çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kilis'te hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
C.Ç. idaresindeki 27 BBM 098 plakalı hafif ticari araç ile U.H. yönetimindeki 79 AY 790 plakalı traktör Kilis- Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA