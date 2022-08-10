Kilis gündem haberleri... Kilis'te, 2 kaçak göçmen yakalandı Kilis yerel gündem haberine göre KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu 2 göçmen yakalanırken, 1 kişi de gözaltına alındı. KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu 2 göçmen yakalanırken, 1 kişi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Suriye uyruklu A.Ş.'nin kullandığı, plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta bulunan Suriyeli A.F. ve M.F.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü A.Ş. ise gözaltına alındı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu Emniyet Müdürlüğü Doğan Güreş Suriye Güncel Haberler

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