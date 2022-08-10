Haber : Kilis gündem haberleri... Kilis'te, 2 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis gündem haberleri... Kilis'te, 2 kaçak göçmen yakalandı

 - Güncelleme:
Kilis gündem haberleri... Kilis'te, 2 kaçak göçmen yakalandı

Kilis yerel gündem haberine göre KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu 2 göçmen yakalanırken, 1 kişi de gözaltına alındı.

KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu 2 göçmen yakalanırken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Suriye uyruklu A.Ş.'nin kullandığı, plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta bulunan Suriyeli A.F. ve M.F.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü A.Ş. ise gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Doğan Güreş Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title