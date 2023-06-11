Kilis'e roket düştü: Yaralılar var

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Öncüpınar Sınır kapısı yakınlarına roket düştü. Art arda atılan roketler nedeniyle yaralıların olduğu belirtiliyor.

Suriye'den ateşlenen ve 3-4 adet olduğu ileri sürülen roketlerin Elbeyli ilçesindeki Öncüpınar Sınır kapısı yakınlarına düştüğü öğrenildi. İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı ve yaralıların olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.