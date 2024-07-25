Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına Yeni Atama
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Osman Öztürk, görevine başladı. Öztürk, Kilis Adliyesine gelerek yeni makamına geçti ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Osman Öztürk, görevine başladı.
HSK kararnamesiyle Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı iken Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine tayin olan Öztürk, Kilis Adliyesine gelerek yeni makamına geçti.
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Öztürk, kentte görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.