Kilis Belediye Başkanı Bilecen, AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Anadolu Ajansı'nın 2025 yılına damga vuran olayların fotoğrafları için düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. 112 fotoğraf arasında seçim yapan Bilecen, çeşitli kategorilerdeki eserleri değerlendirdi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilecen, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başkan Bilecen, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Cem Genco çektiği "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karelerini seçen Bilecen, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
