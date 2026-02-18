Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Akman, Halep Üniversitesini ziyaret etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, Halep Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki kurum arasında geliştirilebilecek akademik ilişkiler, ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları ele alındı. Eğitim, araştırma ve akademik hareketlilik başlıklarında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Akman, komşu ülkede yönetim değişikliği sonrası oluşan yeni süreçte özgür ve kapsayıcı bir iklimin oluştuğunu gözlemlediklerini belirtti.

Akman, Halep Üniversitesi'nin bilimsel gelişimine ivme kazandıran gelişmelerden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Halep Üniversitesi Rektörü Muhammed Usama Radon da ziyaretten dolayı Akman'a teşekkür etti.