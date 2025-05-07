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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Akman, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Akman, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üniversitenin Sosyal ve Kültürel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Akman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğü görevine atandığını belirtti.

Prof. Dr. Akman, medyanın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki kritik rolüne dikkati çekerek, Kilis'e katkı sunmak isteyen, üniversitenin gelişimine destek olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Şehir-üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akman, eğitimde kalite, kültürel ve sanatsal katkıların artırılması ve huzurlu bir üniversite ortamın korunmasının öneminden bahsetti.

Kilis'in gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Rektör Akman, faaliyete geçirilmeyi bekleyen fakültelerin aktif hale getirilmesinin yanı sıra, yeni fakültelerin açılması yönünde de çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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