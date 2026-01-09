Haberler

Kilis'te üniversite öğrencilerinden "Yaşayan Çınarlar" projesi

Güncelleme:
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, 'Gönüllülük Çalışması' dersi kapsamında yaşlılarla bir araya gelerek 'Yaşayan Çınarlar' projesini gerçekleştirdi. Öğrenciler, huzurevi ziyaretinde yaşlılarla sohbet edip oyun oynadı, projeye katılanlara kitap hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, "Gönüllülük Çalışması" dersi kapsamında "Yaşayan Çınarlar" projesini hayata geçirdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında öğrenciler, Huzur Konağı'nı ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti, satranç oynadı.

Programın sonunda "Yaşayan Çınarlar"ı temsilen her bir yaşlıya çınar fidanı ve kupa hediye edildi. Projeye katkı sunan öğrencilere kitap hediye edilerek etkinlik sona erdi.

Açıklamada, projeye destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına, Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne, Kilis Valiliğine, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Genç Kızılay öğrencilerine teşekkür edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
