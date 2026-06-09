CHP'deki grup toplantısı krizinde Kılıçdaroğlu cephesinden geri adım sinyali

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün saat 13.30'da yapılması planlanan olaylı grup toplantısı öncesi Ankara kulislerinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin TBMM kapısında karşı karşıya gelmesinin ardından, gerilimi düşürmek amacıyla grup toplantısının iptal edildiği yönündeki iddialar hızla yayılmaya başladı. Ancak bu iddialara Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama geldi.

"MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR"

Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, kamuoyundaki bilgi kirliliğini gidermek ve sürece dair son durumu aktarmak üzere kısa bir açıklama yaptı. Sönmez, ortada henüz alınmış bir iptal kararı olmadığını belirterek, arka planda bir uzlaşma arayışının sürdüğünün sinyalini verdi.

Sönmez'in kamuoyuyla paylaştığı o kritik mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Grup toplantısının iptal edildiği yönünde bir karar yoktur. Görüşme ve müzakereler devam ediyor."

GÖZLER KRİTİK SAATTE

Bu açıklama, her iki liderin kurmayları arasında "kürsüye kimin çıkacağı" krizini çözmek için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü ortaya koydu. Yapılan müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağı ve toplantı saati olan 13.30'da Meclis Grup Salonu'nda hangi senaryonun işleyeceği Ankara'nın en çok merak edilen konusu olmayı sürdürüyor.