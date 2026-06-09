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Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü! Dakikalar içinde tükendi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde gerçekleştireceği Grup Toplantısı öncesinde dağıtılan simit ve poğaçalar dakikalar içinde tükendi. Kameralara yansıyan görüntülerde toplantıya katılmak için binaya gelenlerin birden fazla simit ve poğaça alabilmek için birbirleriyle yarıştıkları dikkatlerden kaçmadı.

  • CHP Genel Merkezi önünde partililere simit ve poğaça ikramı yapıldı.
  • Dağıtılan simit ve poğaçalar dakikalar içinde tükendi.
  • Dağıtım sırasında yoğunluk ve izdiham benzeri görüntüler oluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde parti genel merkezi önünde dikkat çeken görüntüler yaşandı.

Toplantıya katılmak için genel merkeze gelen partililere simit ve poğaça ikram edildi. Ancak dağıtım sırasında oluşan yoğunluk kameralara yansıdı.

DAĞITILANLAR DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

Görüntülerde çok sayıda kişinin dağıtım masası etrafında toplandığı, poşetler içindeki simit ve poğaçaları almak için yoğun çaba gösterdiği görüldü. Bazı katılımcıların ellerine birden fazla ürün aldığı anlar da dikkat çekti.

Kısa sürede tükenen ikramlar nedeniyle dağıtım noktasında zaman zaman izdihama benzer görüntüler oluştu.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NUN TOPLANTISINDAYDI

Öte yandan toplantı öncesinde CHP'de yaşanan gelişmeler de gündemin en önemli başlıkları arasında yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben yayımladığı mesajda parti birliği vurgusu yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu da gün içerisinde yaptığı açıklamada, "İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız" diyerek partilileri saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'ne davet etti.

KAMERALARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Grup toplantısı öncesinde yaşanan simit ve poğaça yoğunluğu, toplantıya katılımın büyüklüğünü gözler önüne sererken, dağıtım sırasında yaşanan görüntüler de dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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