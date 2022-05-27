Kılıçdaroğlu: Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Olan Sivasspor Camiasını Yürekten Kutluyorum - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını yürekten kutluyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Sivasspor'u tebrik etti. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşım şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını yürekten kutluyorum"