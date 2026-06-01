CHP Genel Merkezi'nde İşten Çıkarılmalar Devam Ediyor

Haber: Gülara SUBAŞI

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, bayramın ardından Genel Merkez personelini işten çıkarmaya devam ediyor. Bayram öncesinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde çalışan 24 personelin işten çıkarılmasının ardından, dün de Genel Merkez çalışanı yaklaşık 10 kişinin iş akitleri feshedildi. Personelin işlerine tazminatsız olarak son verildiği belirtildi.

İstinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, bayram öncesinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde çalışan 24 personeli işten çıkardıktan sonra dün de yaklaşık 10 personelin iş akitlerini feshetti. CHP Genel Merkezi'nin basın ekibinin büyük bölümü işten çıkarılırken, personel işten çıkarıldıklarını SGK'dan gelen mesajla öğrendi.

KOD 48 GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Gelen SMS'te işten ayrılış bildiriminin işveren tarafından "kod 48" nedeniyle yapıldığı belirtildi. Başlıca "devamsızlık" anlamına gelen kod 48, "İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi" nedeniyle tazminatsız olarak işveren nezdinde haklı fesih gerekçesi sayılıyor.

Alınan bilgilere göre yaklaşık 10 personelin iş akitleri feshedildi. İşine son verilen personelden bazılarının Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geldiği 30 Mayıs günü de Genel Merkez'de çalıştığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE DE GÖREVDELERDİ

CHP Genel Merkezi'nin basın ekibinin büyük bölümü de işten çıkarıldı. Basın ekibinde işten çıkarılanlardan dördünün 38'inci Olağan Kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu döneminde çalışmaya başladığı ifade edildi. Basın ekibinde işten çıkarılan isimler foto muhabiri Alp Eren Kaya, kameraman Serkan Balahan, kameraman Ethem Melih Duman, anonsçu Volkan Akpınar, yayın izleme sorumlusu Canberk Durucu ve sosyal medya koordinatörü Melike Aksakallı.

İş akdi feshedilen isimler, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Kaya, "Altı yılı aşkın süre CHP'ye ve içime işlemiş olan foto muhabirliği görevime inançla hizmet ettim. Karşılığında aldığım şey ise SGK'dan bir SMS ile Kod 48 oldu. Koltuklar değişir, yönetimler değişir, kararlar değişir. Ama verilen emek ve yaşananlar hafızalarda kalır. Yıllarımı verdiğim CHP'den kayyum kararı sonucu olarak işime son verildi. İnsan bazen işinden değil, değerlerinden uzaklaşan yönetim anlayışlarından ayrılır. Ama gerçekler asla değişmez" ifadelerini kullanırken Balahan, "CHP'deki görevime 48 koduyla son verildi. İnandığım değerlerden vazgeçmediğim için ödediğim her bedel benim için bir şeref madalyasıdır. Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde" dedi.

Akpınar, "Bugün SGK'dan bir mesaj geldi. Kimileri için bir işten ayrılış bildirimi, benim için ise inandığım değerlerden, mücadelemden ve duruşumdan vazgeçmediğimin belgesidir. Koltuklar geçicidir, makamlar geçicidir ama onurla verilen mücadele kalıcıdır. Bu mesajı bir son olarak değil, başım dik yürüdüğüm yolun şeref madalyası olarak görüyorum. İnandığımız yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Başımız dik, umudumuz büyük, sonuna kadar seninleyiz Genel Başkanım" diye konuştu.

Sosyal medyadan isimlere destek mesajları geldi. Genel Merkez'den kendilerine resmi bir bildirim yapılmadığını belirten isimlerin konuya ilişkin hukuki süreci başlattığı da öğrenildi.

GENEL MERKEZ'DEN AÇIKLAMA

İşten çıkarmalara ilişkin CHP Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede ise şu ifadeler kullanıldı:

"İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını (mesaiye devam, talimatlara uymamak vb.) yerine getirmemeleridir. Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır."

Kaynak: ANKA