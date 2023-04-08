Kılıçdaroğlu, TV kanallarının yayınlamayı reddettiği 3. videoyu paylaştı! Atama bekleyen öğretmenlere bir sözü var

Bazı TV kanallarının çektiği seçim kampanyası filmlerini yayınlamayı reddettiğini belirten Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu filmlerin 3. serisini sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımına "Bay Kemal 418 milyar dolarla ne yapacak?" notunu düşen Kılıçdaroğlu, 100 bin öğretmene atama sözü verdi.

Dün akşam sosyal medyadan bir video paylaşan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "5'li çete" diye hitap ettiği şirketlerden tahsil edeceği 418 milyar dolarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. 418 milyar dolarla halk için yapacaklarını kısa filmlerle anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti." dedi.

3. FİLMİ YAYINLADI

Söz konusu filmleri sosyal medyadan yayınlayacağını duyuran Kılıçdaroğlu dün gece ilk videoyu, bu sabah ikinci videoyu yayınladıktan sonra şimdi de 3. videoyu yayınladı.

100 BİN ÖĞRETMENE ATAMA SÖZÜ

Paylaşımına "Bay Kemal 418 milyar dolarla ne yapacak? Televizyonlarda yayınlanmayan serimizin 3. filmini paylaşıyorum..." notunu düşen Kılıçdaroğlu, videoda atama bekleyen 100 bin öğretmene atama sözü verdi.