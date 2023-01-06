Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye olay sözler: Teslim edeceksin yanındaki çocukları

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. "Ne zaman kadar susacaksın" diye söze başlayan Kılıçdaroğlu, "Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin." ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma genişliyor. Son olarak gözaltına alınan 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükselmiş oldu. Cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep de dün akşam saklandığı otelde yakalandı.

KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI

Muhalefet suikaste tepki gösterirken son açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'yi hedef aldı.

"TESLİM EDECEKSİN YANINDAKİ ÇOCUKLARI"

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin." ifadelerini kullandı.