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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye olay sözler: Teslim edeceksin yanındaki çocukları

Güncel Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. "Ne zaman kadar susacaksın" diye söze başlayan Kılıçdaroğlu, "Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin." ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma genişliyor. Son olarak gözaltına alınan 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükselmiş oldu. Cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep de dün akşam saklandığı otelde yakalandı.

KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI

Muhalefet suikaste tepki gösterirken son açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'yi hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Bahçeli'yi hedef aldı: Teslim edeceksin yanındaki çocukları

"TESLİM EDECEKSİN YANINDAKİ ÇOCUKLARI"

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin." ifadelerini kullandı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

bilal magu:

Askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı Şehid eden pkk terör örgütü için iki kelime etmeyen dahası hükümeti suçlu konuma düşürmeye çalışan CHP, işlenen bir cinayetten yine hükümeti yıpratma, hükümet ortağı MHP' liderini suçlama yoluna giderek yine şaşırtmadı.

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sade vatandaş:

ben olsam bu lafları duyacağıma köprüden kendimi aşağı atardım sahipsiz kalan ülkücülere kedinin civcivlere sahip çıktığı gibi chp sahip çıkıyor artık yeni başbuğumuz Kılıçtaroğlu oldu ülkücü ve mhp camiasına hayırlı uğurlu olsun

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Candaş Kır:

Bahçeliye güzel tezgah kurulmuş seçim öncesi kılıçdaroğlu nun kasetvari hamlesi muhakkak ters tepecektir.

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