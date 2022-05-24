Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Operasyonu Şehitleri İçin Taziye Mesajı Yayınladı - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Operasyonu Şehitleri İçin Taziye Mesajı Yayınladı

ANKA - Gürkan Demirtaş - Güncel
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Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Operasyonu Şehitleri İçin Taziye Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucunda şehit olan Piyade Teğmen Abdülkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

ANKA / Gürkan Demirtaş - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Çatışma, Şehit, Güncel, Haberler

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